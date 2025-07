POL-PB: Weißer Kleinwagen flüchtet - vier Verletzte, Zeugen gesucht

Salzkotten-Verne (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Salzkotten-Verne hat sich am Dienstagabend, 15. Juli, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 18.40 Uhr mit einem VW Passat auf der Hauptstraße in Richtung Verlar unterwegs. Als sie ihre Fahrt verlangsamte und nach links auf einen Parkplatz abbog, überholte sie eine hinter ihr fahrende 51-Jährige in einem Range Rover. Es ...

