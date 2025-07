Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Salzkotten-Verne hat sich am Dienstagabend, 15. Juli, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 18.40 Uhr mit einem VW Passat auf der Hauptstraße in Richtung Verlar unterwegs. Als sie ihre Fahrt verlangsamte und nach links auf einen Parkplatz abbog, überholte sie eine hinter ihr fahrende 51-Jährige in einem Range Rover. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die 37-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 51-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell