POL-PB: Abbiegeunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Abbiegeunfall hat sich in Paderborn-Elsen am Dienstagnachmittag, 15. Juli, eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 40-Jährige war gegen 14.50 Uhr mit einem Trekkingrad auf dem kombinierten Fußgänger- und Radweg neben der Gesselner Straße in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Elser Hude überquerte die Radfahrerin, die einen Helm trug, zunächst die Straße über die dafür vorgesehene Ampel bei grün. Ungefähr in der Mitte der Fußgänger- und Radfahrerfuhrt bog sie dann plötzlich nach links in den Kreuzungsbereich ein, um auf der Straße Am Brockhoff weiter in Richtung Sande zu fahren. Eine 63-jährige Frau, die in einem Audi A3 auf der Gesselener Straße in Richtung Elsen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die Fahrradfahrerin in ein Paderborner Krankenhaus. Die Schäden am Audi belaufen sich auf rund 6.100 Euro.

