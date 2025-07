POL-PB: Baum stürzt auf L818 auf Auto - Fahrer leicht verletzt

Paderborn-Marienloh (ots) - (md) Am Dienstag, 15. Juli kam es gegen 15.00 Uhr an der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Der Täter floh in unbekannte Richtung. Der 19 Jahre alte Fahrer belieferte am Nachmittag einen Erdbeerstand an der Detmolder Straße. Als der junge Mann mit dem Entladen beschäftigt war, öffnete eine unbekannte Person die Fahrertür und stahl eine ...

