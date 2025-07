Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Paderborn-Marienloh (ots)

(md) Am Dienstag, 15. Juli kam es gegen 15.00 Uhr an der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Der Täter floh in unbekannte Richtung.

Der 19 Jahre alte Fahrer belieferte am Nachmittag einen Erdbeerstand an der Detmolder Straße. Als der junge Mann mit dem Entladen beschäftigt war, öffnete eine unbekannte Person die Fahrertür und stahl eine Tasche mit Geld. Der Tatverdächtige floh in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden im niedrigeren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell