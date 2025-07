POL-PB: Abbiegeunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Wilhelmsberg in Paderborn-Schloß Neuhaus sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte am Montag, 14. Juli, zwischen 12.30 Uhr und 20.00 Uhr die Eingangstür, um in die Wohnung im zweiten Stock zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte ...

