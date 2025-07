Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Einbrüche in Autos - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Bleiwäsche (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in Bad Wünnenberg-Bleiwäsche in der Nacht von Donnerstag, 10. Juli, auf Freitag, 11. Juli, in mehrere Autos eingebrochen. Betroffen waren die Bleistraße sowie die Straßen Auf den Schächten und Alte Ziegelei und der Potthofsweg. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Bleistraße durchwühlten die Täter einen VW Tiguan, an der Straße Auf den Schächten einen Porsche Taycan. Beide Fahrzeuge verfügen über Keyless Go und waren vor Wohnhäusern abgestellt. An der Alten Ziegelei schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um in den Innenraum eines Opel Mokka zu gelangen. Mehrere geparkte Fahrzeuge durchwühlten die Täter dann noch am Potthofsweg. Eingebrochen wurde hier in einen Audi A5, einen Fiat, einen Audi Q4, ein Audi Cabrio sowie in einen Mitsubishi Outlander. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Gleichzeitig mahnt die Polizei, Autos nicht unverschlossen abzustellen und es den Tätern somit unnötig einfach zu machen. Des Weiteren ist das Auto kein Tresor. Wertgegenstände, Taschen, Laptops oder Rucksäcke sollten dort nicht zur Aufbewahrung zurückgelassen werden. Die Polizei rät dazu, das Handschuhfach auf der Beifahrerseite offen zu lassen, um Tätern somit zu zeigen, dass sich im Fahrzeug keine Gegenstände von Wert befinden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell