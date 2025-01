POL-LB: Weil der Stadt: Senior wird Opfer von Betrug - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag (06.01.2025) 13.00 Uhr und Dienstag (07.01.2024) 06.50 Uhr brachen noch unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Kernerstraße in Marbach am Neckar ein. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend insbesondere einen Personalraum. Im Zuge dessen stahlen sie einen Tresor, in dem sich unter anderem zwei Fotoapparate und ein Smartphone befanden. Der ...

