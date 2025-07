POL-PB: Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Paderborn (ots) - (md) Am Freitagmittag kam es auf der Warburger Straße in Paderborn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Drei Autos befuhren hintereinander die Warburger Straße aus Paderborn Richtung Lichtenau, an erster Position ein 51Jähriger in einem VW Passat, an zweiter Stelle ein 26 Jahre alter Audifahrer und an dritter Position ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer aus Höxter. Aufgrund eines Rückstaus ...

mehr