Polizei Paderborn

POL-PB: Diverse Verkehrsverstöße bei Kontrollen festgestellt

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat auch bei den Verkehrskontrollen in der vergangenen Woche diverse Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Am Montagnachmittag, 07. Juli, fiel dem Verkehrsdienst im Dörener Feld in Paderborn ein BMW auf. Über den bisherigen 33-jährigen Fahrer des Autos war bekannt, dass er seit Februar keinen Führerschein mehr besitzt. In der Nähe der Wohnadresse des Mannes konnte der BMW angehalten werden. Als der Fahrer die Polizei erkannte, wechselte er schnell vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Bei weiteren Verstößen droht die Sicherstellung des PKWs.

Am frühen Dienstagmorgen, 08. Juli, kontrollierte der Verkehrsdienst auf dem Diebesweg in Paderborn das Kleinkraftrad eines 24-jährigen Fahrers aus Bad Lippspringe. Der Mann zeigte seinen Führerschein, eine Allgemeine Betriebserlaubnis und seinen Personalausweis vor. Einen Versicherungsschein führte er allerdings nicht mit sich. Das kam dem kontrollierenden Beamten komisch vor. Ein Datenabgleich ergab, dass das Kleinkraftrad mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen außer Betrieb gesetzt worden war. Der Fahrer gab an, dass Kennzeichen von der Versicherung erhalten zu haben. Eine Nachfrage beim Versicherer ergab, dass diese den Vertrag beendet hatte, nachdem der Fahrer die erforderliche Versicherungsprämie nicht entrichtet hatte. Die Weiterfahrt ohne Versicherungsschutz wurde untersagt und das Versicherungskennzeichen entfernt.

Am Dienstagnachmittag hielt eine Streifenwagenbesatzung auf der Bahnhofstraße in Paderborn einen E-Scooter-Fahrer an, weil dessen 47-jähriger Fahrer auf dem Radweg entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs war. Bei der Überprüfung fiel auf, dass am Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer äußerte, dass er das Versicherungskennzeichen verloren haben müsse. Die weitere Überprüfung ergab allerdings, dass er bereits in den letzten zwei Jahren durch Fahren ohne Versicherungsschutz auf einem E-Scooter aufgefallen war. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Am Donnerstag stand in der Paderborner Innenstadt das Verhalten von und gegenüber E-Scooter-Fahrenden im Fokus der Verkehrskontrollen. Die Polizei stellte zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr insgesamt 23 Verstöße fest. So waren einige E-Scooter-Fahrer auf Fußgängerwegen unterwegs, missachteten rote Ampeln, standen zu Zweit auf dem Gefährt oder waren durch ein Handy abgelenkt. Darüber hinaus erwischte die Polizei neun Radfahrende, die rote Ampeln missachteten, durch ein Handy abgelenkt waren oder verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren.

Die regelmäßigen Verkehrskontrollen stehen unter dem #LEBEN. Damit setzt sich die Polizei landesweit für die Sicherheit im Straßenverkehr ein. Besonders im Fokus steht die Verhinderung schwerer, lebensgefährlicher oder sogar tödlicher Verkehrsunfälle.

