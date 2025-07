POL-PB: Frau bei Alleinunfall schwer verletzt

Delbrück (ots) - (md) Auf der Kaunitzer Straße in Delbrück verletzte sich am Mittwoch, 09. Juli gegen 19.15 Uhr eine Radfahrerin bei einem Alleinfall schwer. Eine 84 Jahre alte Frau befuhr den Radweg der Kaunitzer Straße in Fahrtrichtung Steinhorst und stürzte aus ungeklärter Ursache. Die Radlerin, die einen Helm trug, verletzte sich dabei schwer und kam zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Paderborner ...

mehr