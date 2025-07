POL-PB: Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots) - (md) Unbekannter brachen am Dienstag, 08. Juli zwischen 01.08 Uhr und 01.11 Uhr in ein Geschäft an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ein, flexten den Tresor im Büroraum auf, nahmen das Geld an sich und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel der 27-jährigen Mitarbeiterin des Geschäfts am Mittwochmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter waren über den ...

mehr