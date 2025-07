Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Geschäftseinbruch gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(md) Unbekannter brachen am Dienstag, 08. Juli zwischen 01.08 Uhr und 01.11 Uhr in ein Geschäft an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ein, flexten den Tresor im Büroraum auf, nahmen das Geld an sich und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel der 27-jährigen Mitarbeiterin des Geschäfts am Mittwochmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter waren über den Eingang in das Geschäft gelangt und hatten den Kassenbereich durchsucht, bevor sie im Büroraum den Tresor angingen, das Bargeld mitnahmen und flohen.

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell