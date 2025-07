Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl eines Zigarettenautomaten und Einbruch in eine Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Büren (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben am Westring in Büren einen Zigarettenautomaten samt Betonfundament gestohlen. Ebenso gab es einen Einbruch in eine Lagerhalle am Oberen Westring. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter machten sich in der Zeit zwischen Montag, 07. Juli, 14.00 Uhr, und Dienstag, 08. Juli, 08.00 Uhr, an dem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie nahmen ihn schließlich samt Betonfundament mit und flohen, wahrscheinlich in einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung.

Am Dienstag lösten gegen 20.25 Uhr bei einer Firma am Oberen Westring eine Alarmanlage und mehrere Bewegungsmelder einen Alarm bei einem Sicherheitsdienst aus. Als ein Mitarbeiter des Dienstes vor Ort eintraf, stellte er einen Einbruch in eine Lagerhalle sowie durchwühlte Schränke fest und alarmierte die Polizei. Täter waren nicht mehr vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

