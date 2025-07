POL-PB: Telefonbetrüger scheitern

Paderborn (ots) - (md) Zwischen Montag, 07. Juli, 18.00 Uhr und Dienstag, 08.07., 04.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale an der Neuhäuser Straße in Paderborn ein, stahlen einen Tresor und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruchdiebstahl fiel der 40-jährigen Mitarbeiterin der Filiale am frühen Dienstagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Die Täter hatten sich über die Eingangstür Zutritt ...

