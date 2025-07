POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung an Pkws gesucht

Paderborn (ots) - (mh) Zwischen Sonntag, 06. Juli, 21.00 Uhr, und Dienstag, 08. Juli, 00.20 Uhr sind unbekannte Täter in Paderborn in drei Autos eingebrochen. Betroffen waren geparkte Fahrzeuge an der Erzbergerstraße, an der Straße Im Lohfeld und an der Straße Eisteich. Die Polizei sucht Zeugen. An der Straße Eisteich zerstörte der Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag, 07. Juli, die Seitenscheibe eines Cupras. ...

