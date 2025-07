Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Zwischen Sonntag, 06. Juli, 21.00 Uhr, und Dienstag, 08. Juli, 00.20 Uhr sind unbekannte Täter in Paderborn in drei Autos eingebrochen. Betroffen waren geparkte Fahrzeuge an der Erzbergerstraße, an der Straße Im Lohfeld und an der Straße Eisteich. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Straße Eisteich zerstörte der Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag, 07. Juli, die Seitenscheibe eines Cupras. Er durchwühlte das Fahrzeuginnere und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Im Lohfeld löste am Montag gegen 22.10 Uhr die Alarmanlage eines BMWs aus, nachdem Täter dessen Scheibe eingeschlagen hatte. Der Besitzer nahm flüchtende Personen wahr, konnte aber keine weiteren Angaben zu ihnen machen. Zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 00.20 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Audi A1 an der Erzbergerstraße eingeschlagen. Wieder durchwühlte der Täter den Innenraum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig weist die Polizei daraufhin, dass ein Auto kein Tresor ist. Dementsprechend sollten Wertgegenstände wie Geldbörsen, Geld oder Rucksäcke nicht im Innenraum des Fahrzeugs aufbewahrt werden. Bestmöglich sollte das Handschuhfach auf der Beifahrerseite offen stehen, um direkt zu zeigen, dass sich in dem Auto keine wertvollen Dinge befinden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell