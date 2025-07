POL-PB: Zeugen zu Pkw-Brand gesucht

Hövelhof (ots) - (bb) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 03.Juli, 16.00 Uhr und Freitag, 04.Juli, 06.00 Uhr in eine Baustelle in der Straße Alter Markt in Hövelhof eingebrochen. Die Tür vom Lagerraum wurde gewaltsam geöffnet und nach Diebesgut durchwühlt. Der oder die Täter stahlen hochwertige Werkzeuge sowie Kabel und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

