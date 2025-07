POL-PB: Einbruch auf Baustelle in Hövelhof

Paderborn (ots) - (bb) Nach einem Einbruch in ein Hotel an der Bahnhofstraße in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter haben am Sonntag, den 06. Juli, zwischen 00.00 Uhr und 06.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, um in den Technikraum zu gelangen. Der Täter durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei ...

