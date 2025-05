Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zu stark beschleunigt und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Weil er sein Fahrzeug zu stark beschleunigte, verursachte ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Samstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt einen Verkehrsunfall.

Der junge Mann war kurz nach 11 Uhr mit einem BMW in der Straße zwischen C 1 und D 1 in Richtung Wasserturm unterwegs. An der Ampel in Höhe des Paradeplatzes bog er bei Grünlicht nach rechts in die Kurpfalzstraße in Fahrtrichtung Schloss ab. Beim Abbiegen musste er zunächst mehrere Fußgänger, die die Fahrbahn ebenfalls bei grüner Ampel von N 1 in Richtung C 1 überquerten, passieren lassen. Anschließend gab er Gas und beschleunigte sein Fahrzeug so stark, dass er die Kontrolle verlor und mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte dabei mit zwei Mannheimer Pfosten, wodurch der BMW so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Der junge Mann kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und bestätigten einhellig, dass der BMW von dem 19-Jährigen gesteuert wurde.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

