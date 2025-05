Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Jugendlicher leistete sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Wiesloch/Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags versuchte ein 16-jähriger Porsche-Fahrer vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten und verunfallte.

Der junge Mann fiel einer Streife des Polizeireviers Wiesloch in dem Porsche Cayenne auf, als er durch die Rudolf-Diesel-Straße fuhr. Als die Streife das Auto sowie den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigte der Fahrer und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizeistreife in Richtung Baiertal zu flüchten. Am Ortsausgang Baiertal verlor der 16-Jährige schließlich die Kontrolle über den Porsche und kam nach einer Kollision mit einem Verkehrszeichen zum Stehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der jugendliche Fahrer deutlich alkoholisiert war und ohne Führerschein das Auto seines Vaters ohne dessen Wissen in Gebrauch genommen hatte. Die Eltern des Jugendlichen wurden über den Vorfall informiert und holten den jungen Mann sowie das Auto ab. Außer den Mitfahrern des Porsches wurden keine weiteren Personen bei der Verfolgungsfahrt gefährdet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der unbefugten Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs, der Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Außerdem muss er damit rechnen, dass die Führerscheinstelle fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen einleitet.

