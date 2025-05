Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 - Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug verunfallt alleinbeteiligt und kommt auf Mittelschutzplanke zum Stehen

BAB 5 - Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer die BAB5. An der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch verlor der 23-Jährige auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle und geriet mit seinem Audi ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen, welches durch die Wucht aus der Verankerung gerissen wurde, und kam anschließend auf der Mittelschutzplanke zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Audi musste mithilfe eines Krans von der Schutzplanke heruntergehoben werden. Im Anschluss wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell