Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firmengebäude in Büren

Büren (ots)

(bb) Nach dem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße Westring in Büren sucht die Polizei Zeugen.

Zwei unbekannte Täter stiegen am Montagmorgen, den 07. Juli, um 02.00 Uhr über ein Oberlicht in das Bürogebäude ein und gingen einen Tresor an. Der Tresor wurde stark beschädigt, jedoch nicht aufgebrochen. Es entstand Sachschaden.

Die Videoaufzeichnung zeigt zwei Täter, die vermummt waren und mit einem unbekannten Kleinwagen in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

