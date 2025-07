POL-PB: Motorradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Paderborn-Sande (ots) - (bb) In Paderborn-Sande ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 01. Juli, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 02. Juli, 08:30 Uhr, in vier Autos am Anemonenweg eingebrochen. Ebenso angegangen wurde am Mittwochabend ein Auto am kleinen Domplatz in der Paderborner Kernstadt. Am Anemonenweg schlug der Täter die Seitenscheibe eines Ford Fiesta ein und durchwühlte den Innenraum. Die ebenfalls ...

mehr