Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Diebstähle aus Autos

Paderborn-Sande (ots)

(bb) In Paderborn-Sande ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 01. Juli, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 02. Juli, 08:30 Uhr, in vier Autos am Anemonenweg eingebrochen. Ebenso angegangen wurde am Mittwochabend ein Auto am kleinen Domplatz in der Paderborner Kernstadt. Am Anemonenweg schlug der Täter die Seitenscheibe eines Ford Fiesta ein und durchwühlte den Innenraum. Die ebenfalls angegangenen Pkw Skoda Octavia, Fiat 500 und Volkswagen Multivan waren unverschlossen und wurden ebenso durchsucht. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Kleinen Domplatz durchwühlte der Täter einen Ford Fiesta. Auch hier flüchtete er im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig rät sie dazu, Fahrzeuge - selbst wenn diese nur kurz abgestellt sind - immer abzuschließen. Wertgegenstände sollten nicht in Autos aufbewahrt werden. Bestmöglich steht das Handschuhfach auf der Beifahrerseite offen, um Tätern zu zeigen, dass dort nichts von Wert zu finden ist.

