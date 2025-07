Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Gymnasium

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Vier Unbekannte brachen am späten Dienstagabend, 01. Juli in ein Gymnasium an der Adresse Am Schloßpark in Paderborn-Schloß Neuhaus ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel den beiden Haumeistern der Schule am Mittwochmorgen auf. Offenbar hatten sich die Täter Dienstagabend zwischen 22.15 Uhr und 23.45 Uhr über das Fenster des Hausmeisterbüros Zutritt verschafft, nachdem andere Aufbruchsversuche an Türen gescheitert waren. Die Unbekannten hatten versucht, in den Verwaltungstrakt und die Bücherbox zu gelangen, flohen aber nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden.

Die Videoüberwachung der Schule zeigt vier, augenscheinlich südländisch aussehende Männer, die Turnbeutel und Werkzeug dabei hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

