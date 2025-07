Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Sande-Ostenland (ots)

(md) Am Mittwoch, 02. Juni kam es am frühen Abend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Pedelecfahrenden in Sande-Ostenland. Der Radler verletzte sich dabei leicht.

Gegen 17.40 Uhr war eine 79-jährige Frau mit ihrem Renault auf der Ostenländer Straße in Fahrtrichtung Ostenland unterwegs und beabsichtigte links in die Rosmarinstraße einzubiegen. Zeitgleichbefuhr ein 67 Jahre alter Mann auf seinem Pedelec den Fahrradweg parallel der Ostenländer Straße in Fahrtrichtung Lippesee. Als er die Rosmarinstraße über die Fahrradfurt überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto.

Der Radler, der einen Helm trug, verletzte sich leicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 1.250 Euro.

