Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Weinheim: Aggressive Ladendiebin greift Detektiv an.

Weinheim (ots)

Eine 38jährige steckte am Samstagabend gegen 22.00 Uhr in einem Supermarkt in Weinheim ein Flasche Vodka in ihrem mitgeführten Rucksack und verließ im Anschluss das Lebensmittelgeschäft, ohne den Alkohol zuvor an der Kasse zu bezahlen. Die Tathandlung wurde durch den hauseigenen Ladendektiv beobachtet, woraufhin er die jetzige Beschuldigte ansprach und ins Detektivbüro bat. Die Dame schlug daraufhin nach dem Detektiv und wollte unter Mitnahme des Diebesgut zu Fuß flüchten. Der Fluchtversuch wurde jedoch durch den Detektiv sowie Angestellte des Supermarktes unterbunden. Die Dame wurde festgehalten und an die mittlerweile verständigten Polizeibeamten übergeben. Das im Rucksack befindliche Diebesgut wurde an den Detektiv ausgehändigt. Durch die Leitung des Supermarktes wurde der Beschuldigten Hausverbot erteilt. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde die Dame auf freien Fuß gesetzt.

Ein Strafverfahren aufgrund der Begehung eines räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell