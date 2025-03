Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Minderjährige fordern Geld von Jugendlichen

Wipperfürth (ots)

Am Freitag (7. März) hielten sich eine 14- und eine 15-Jährige aus Wipperfürth im Bereich der Gartenstraße / Parkplatz Ohler Wiesen auf. Plötzlich wurden sie von einem Jungen mit osteuropäischem Akzent angesprochen. Er wurde von zwei weiteren Jungs begleitet und fragte, ob sie Geld dabeihätten. Als die beiden Jugendlichen verneinten, Geld dabei zu haben und weitergingen, folgte der Junge ihnen. Er fragte sie erneut nach Geld und hielt ein Messer in ihre Richtung. Als die Mädchen dies erneut verneinten, flüchteten die drei Jungs in Richtung Innenstadt. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die tatverdächtigen Minderjährigen angetroffen werden. Es handelt sich dabei um drei Jungs im Alter von 12 bis 14 Jahren. Bei dem 12-Jährigen konnte ein Messer aufgefunden werden. Es wurde sichergestellt. Die Minderjährigen mussten mit zur Wache und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

