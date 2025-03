Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Gummersbach (ots)

Beim Wechseln einer Zwei-Euro-Münze hat ein Unbekannter am Freitag (7. März) einen 74-jährigen Gummersbacher bestohlen. Der Geschädigte war gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Krummenohler Straße von einem Unbekannten angesprochen worden, der ihn um Wechselgeld bat. Als der 74-Jährige in seiner Geldbörse nach Wechselgeld suchte, stand der Unbekannte sehr nah bei ihm und griff in die Geldbörse. Der 74-Jährige dachte zunächst, dass der Unbekannte ihm helfen wollte, nach Wechselgeld zu suchen. Als er ihm das Wechselgeld gab, flüchtete der Unbekannte. Er später fiel dem 74-Jährigen auf, dass Geldscheine aus seinem Portemonnaie fehlten. Der Unbekannte war etwa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hatte einen Bart. Laut des Geschädigten hatte der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer braunen Jacke, einer Jogginghose und einer braunen Mütze bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

