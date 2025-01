Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Trickbetrügerin erbeutet Krankenversicherungskarten von Seniorenehepaar - Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

Ein Senior aus Südkamen ist am Montag (06.01.2025) zusammen mit seiner Frau Opfer eines vollendeten Trickbetrugs geworden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 12.15 Uhr erhielt der 78-Jährige den Anruf einer Frau auf seinem Festnetzanschluss, die sich als Mitarbeiterin seiner Hausarztpraxis ausgab. Ihr Anliegen war, die Krankenversicherungskarte von ihm und seiner Frau abzuholen und in der Praxis einlesen zu wollen, da ein neues Quartal angebrochen sei. Nur wenige Minuten später stand die Unbekannte vor seiner Wohnanschrift. Sie teilte mit, sie würde die Karten einen Tag später zurückbringen, was nicht geschehen ist.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 25-30 Jahre alt - dunkelblonde, lange Haare - weiblich - ca. 180 cm - sehr schlank - bekleidet mit weißer Hose und dunklem Wollpullover

Die unbekannte Täterin sprach fließend Deutsch, ohne Akzent.

Zeugen, die zur Tatzeit die Unbekannte im Bereich Südkamener Straße in Kamen gesehen haben werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Polizeiliche Präventionshinweise:

- Bei einem Anruf Ihrer Praxis: legen Sie auf und vergewissern Sie sich durch einen Rückruf bei Ihrem Arzt, ob tatsächlich jemand vorbeigeschickt wurde - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - auch keine Krankenversichertenkarten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere persönliche Gegenstände an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Arztpraxen, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

