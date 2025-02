Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27, Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Hüfingen und Behla (05.02.2025)

Hüfingen, Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Bundesstraße 27 zwischen Hüfingen und Behla ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Gegen 06.15 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 47-jähriger BMW-Fahrer von Hüfingen in Richtung Blumberg unterwegs und setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos an. Hierbei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden VW Touareg eines 32-jährigen Mannes. Durch den Aufprall verletzte sich der BMW-Fahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der VW-Fahrer zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 35-jährige Beifahrerin im VW wurde leichtverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an beiden Autos auf insgesamt 80.000 Euro. Die Unfallaufnahme ist noch im Gange und die B 27 in beide Richtungen weiterhin voll gesperrt. Die Straßenmeisterei leitet den Verkehr großräumig ab. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

