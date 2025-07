Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzte Autofahrerin bei Unfall im Kreuzungsbereich

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Nordrings mit der Graf-Sporck-Straße in Delbrück hat sich am Dienstagmorgen, 08. Juli, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr gegen 07.20 Uhr aus der Graf-Sport-Straße heraus in den Kreuzungsbereich ein, um den Nordring in Richtung Jüdendamm zu überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-Jährigen, die mit einem VW Golf auf dem Nordring in Richtung Wittmundstraße fuhr und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die Fahrerin des Golfs zog sich leichte Verletzungen zu, die aber nicht behandelt werden mussten. Zwei in ihrem Auto mitfahrende Kinder im Alter von sieben und drei Jahren blieben unverletzt. Ebenso unverletzt blieben die 20-Jährige und ein zwölfjähriger Beifahrer im Opel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 13.500 Euro.

