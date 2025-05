Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Von der Kreuzfahrt ins Gefängnis

Kiel (ots)

Ein 42-jähriger Deutscher muss nun für acht Monate ins Gefängnis.

Am Mittwochmorgen, den 21.05.2025 lief das aus Kopenhagen/DNK kommende Kreuzfahrtschiff "AIDAbella" den Ostseekai in Kiel an. Eine stichprobenartigen Überprüfung der Passagierliste im Fahndungssystem ergab, dass der Mann wohl per Haftbefehl gesucht wurde. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann nach Anlegen des Schiffes in Empfang und kontrollierte ihn. Nach Feststellung der Personengleichheit zwischen Mann und Fahndungsausschreibung wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort hat er nun eine 8-monatige Freiheitsstrafe wegen Betrugs zu verbüßen.

