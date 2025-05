BPOL-KI: Kiel-Bahnhof: Wellensittich aus Bank befreit

Bundespolizeiinspektion Kiel

Kiel-Bahnhof: Wellensittich aus Bank befreit

Kiel

Bundespolizisten befreiten am Abend des 07.05.2023 einen Wellensittich aus einer Sparkasse beim Kieler Bahnhof. Ein dafür nicht vorgesehenes Werkzeug entpuppte sich als äußerst effektiv.

Kurz nach 18:00 Uhr erhielt die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof von einem aufmerksamen Passanten, dass sich ein wohl entflogener Wellensittich in eine Sparkasse gegenüber des Bahnhofs verflogen hätte. Eine Streife der Bundespolizei machte sich umgehend auf den Weg zur besagten Bank und konnte in den Räumlichkeiten tatsächlich einen umherfliegenden Wellensittich feststellen. Das Tier wirkte aufgeregt aber unverletzt. Bei der "Ingewahrsamnahme" entpuppte sich ein mitgenommener Zollstock als äußerst hilfreich. So ließ der Sittig sich nach einigem gut zureden auf den Zollstock ein und nahm bei ca. 190 cm Platz. Danach konnten die Beamten ihn behutsam in einen ebenfalls mitgenommenen Karton platzieren und bedeckten diesen mit einer Polizeiweste zur Verhinderung etwaiger "Fluchtversuche". Im Anschluss wurde der Wellensittich zur Verbringung ins Tierheim gegen 19:00 Uhr an die Kollegen der Feuerwehr übergeben.

