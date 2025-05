BPOL-KI: Verstöße bei einer Schwerpunktkontrolle am Bahnhof Lübeck festgestellt.

Lübeck (ots) - Am Freitag, den 02.05.2025 erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel am Lübecker Bahnhof die Mitteilung über einen Diebstahl in einem Zug von Neustadt nach Lübeck. Im weiteren Verlauf entpuppte sich dieser jedoch wohl als Verlust. Gegen 16:15 Uhr zeigte eine Frau gegenüber den Bundespolizisten im Lübecker Hauptbahnhof den Diebstahl eines Brillenetuis aus ihrem Rucksack an. In dem Etui befanden sich ...

