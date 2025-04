Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bahnhof: Über ein Kilogramm Cannabis im Rucksack

Kiel (ots)

Am 12.04.2024 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Kiel einen 39-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Kiel. Der Mann konnte sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Person selbst und auch die mitgeführten Sachen durchsucht. Bei der Kontrolle seines Rucksacks stellten die Beamten dann einen durchsichtigen Beutel mit über einem Kilogramm Cannabisblüten fest. Die Person wurde daraufhin wg. des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln der Wache der Bundespolizei im Kieler Bahnhof zugeführt. Hier wurden in seiner Jackentasche dann noch ein zugriffsbereites Einhand- sowie in seinem Rucksack ein Kreditkartenmesser in einer Handyhülle aufgefunden. Beide Messer wurden sichergestellt. Zudem brachte der Rucksack noch ca. 5 Gramm Methamphetamin, eine Ampulle Kokain und diverse rezeptpflichtige Medikamente zutage. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde Mann aufgrund der festgestellten Menge an Betäubungsmitteln gegen 23:00 Uhr an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Kiel übergeben und im späteren Verlauf nach Abschluss der dortigen Maßnahmen entlassen.

Der 39-jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz sowie Waffengesetz verantworten.

