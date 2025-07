Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist zeigt sich Joggerin

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) An der Gartenschau in Paderborn Schloß Neuhaus hat sich am Donnerstagnachmittag, 10. Juni ein unbekannter Mann in exhibitionistischer Weise gezeigt.

Gegen 16.57 Uhr war eine 24-jährige Frau in dem Bereich Gartenschau unterwegs. Auf der Brücke war ihr bereits ein Mann aufgefallen, den sie auf Höhe des Minigolfplatzes wieder traf. Er hatte seine Hose geöffnet und masturbierte offenbar. Der Mann war ungefähr 60 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß mit grau-weißem Bart. Der Mann trug eine Sonnenbrille, eine braune Weste und dunkle Jeans. Außerdem war er mit einem E-Bike unterwegs. Das E-Bike sei schwarz gewesen mit einem Getränkehalter und hatte einen blauen Schriftzug auf dem Fahrradrahmen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen der Gesuchte aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

