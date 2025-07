POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Wünnenberg (ots) - (md) Am Donnerstag, 10. Juli kam eine 59-jährige Frau auf der K36 in Bad Wünnenberg gegen 15.40 Uhr mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzt sich dabei schwer. Die Frau befuhr mit ihrem Opel Corsa am Nachmittag die K36 in Fahrtrichtung Fürstenberg. Unmittelbar nach der Aabachtalsperre folgte sie nicht dem nach rechts verlaufenden Kurvenbereich und kam aus ...

mehr