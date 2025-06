POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Kissing - Am Sonntag (15.06.2025) kam es zu einem Badeunfall am östlichen Lechufer. Ein 30-Jähriger verstarb im Krankenhaus. Gegen 16.15 Uhr geriet der 30-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen alleinbeteiligt im Lech in Wassernot. Passanten bemerkten dies und zogen den Mann aus dem Wasser. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Hier verstarb der ...

