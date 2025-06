POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Wohnung

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Sonntag (15.06.2025) fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen eine bisher unbekannte Autofahrerin eine 23-jährige Frau in der Layboldstraße an und flüchtete. Gegen 13.30 Uhr lief die 23-Jährige den Fußweg in Richtung der Firnhaberstraße entlang. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Autofahrerin, die aus einer Hofausfahrt fuhr. Die 23-Jährige verletzte sich bei dem ...

mehr