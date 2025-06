Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbekannter fährt Frau an und flüchtet

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Sonntag (15.06.2025) fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen eine bisher unbekannte Autofahrerin eine 23-jährige Frau in der Layboldstraße an und flüchtete.

Gegen 13.30 Uhr lief die 23-Jährige den Fußweg in Richtung der Firnhaberstraße entlang. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Autofahrerin, die aus einer Hofausfahrt fuhr. Die 23-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Autofahrerin offenbar, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die bislang unbekannte Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, 30-45 Jahre, fuhr vermutlich einen schwarzen Opel (SUV) mit FFB- oder FDB- Kennzeichen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

