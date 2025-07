Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Paderborn (ots)

(md) Am Freitagmittag kam es auf der Warburger Straße in Paderborn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw.

Drei Autos befuhren hintereinander die Warburger Straße aus Paderborn Richtung Lichtenau, an erster Position ein 51Jähriger in einem VW Passat, an zweiter Stelle ein 26 Jahre alter Audifahrer und an dritter Position ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer aus Höxter. Aufgrund eines Rückstaus bremsten der Höxteraner ab und der Audifahrer an zweiter Stelle ab. Der Der Golf fuhr auf den Audi auf, worauf der Audi auf den an erster Stelle stehenden VW Passat aufgeschoben wurde. Zwei Mitfahrerinnen des VW Passats, Fahrer und Beifahrerin des Audis und der Fahrer des VW Golf kamen leichtverletzt in Paderborner Krankenhäuser, der Fahrer des VW Passats blieb unverletzt. Der Golf blieb fahrbereit, die beiden anderen Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro.

