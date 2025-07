Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Büro - Polizei sucht Zeugen

Paderborn/Borchen (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen in Büros eines Lebensmittelgeschäfts am Ingolstädter Weg in Paderborn und an der Sperenberger Straße in Borchen sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Täter nutzte am Ingolstädter Weg am Freitag, 11. Juli, zwischen 18.00 Uhr und 20.35 Uhr vermutlich einen Hintereingang, um in den Büroraum zu gelangen. Er durchwühlte den Raum und verschwand im Anschluss in unbekannte Richtung. Möglicherweise befanden sich Komplizen im noch geöffneten Ladenbereich, die mit dem Täter in Verbindung standen.

Einen ähnlich gelagerten Einbruch gab es kurz zuvor zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr in einer weiteren Filiale des Lebensmittelgeschäfts. Tatort war dieses Mal die Sperenberger Straße in Borchen. Auch dort besteht der Verdacht, dass ein Täter über einen Hintereingang in das Büro einbrach, während andere im Laden beobachteten, ob er entdeckt werden könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

