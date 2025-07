POL-PB: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn/Borchen (ots) - (mh) Nach zwei Einbrüchen in Büros eines Lebensmittelgeschäfts am Ingolstädter Weg in Paderborn und an der Sperenberger Straße in Borchen sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Täter nutzte am Ingolstädter Weg am Freitag, 11. Juli, zwischen 18.00 Uhr und 20.35 Uhr vermutlich einen Hintereingang, um in den Büroraum zu gelangen. Er durchwühlte den Raum und verschwand im Anschluss in ...

mehr