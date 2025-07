Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle mit sechs Leichtverletzten auf der B64

Paderborn (ots)

(mh) Zwei Unfälle auf der B64 haben am Dienstagmorgen, 15. Juli, für sechs Leichtverletzte und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffen waren der Bundesstraßenbereich in der Nähe von Altenbeken und die Baustelle bei Paderborn.

Beim ersten Unfall war gegen 05.45 Uhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Höxter unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts auf die Bankette. Er lenkte daraufhin gegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW fuhr auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Mazda eines 65-Jährigen der in Richtung Paderborn fuhr am Heck. Beide Fahrzeuge rutschen in den Straßengraben. Rettungswagen brachten die leichtverletzten Autofahrer in Paderborner Krankenhäuser. Der BMW und der Mazda mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die B64 war für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen an dieser Stelle für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 07.45 Uhr im Baustellenbereich der B64 bei Paderborn. Der 24-jährige Fahrer eines Opel Meriva war in Richtung Paderborn unterwegs. Aus unbekannter Ursache erkannte er zu spät, dass ein 23-jähriger BMW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste, und fuhr auf das Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf den vor ihm haltenden Ford Focus eines 31-Jährigen geschoben. Der Focus-Fahrer, ein 30-jähriger Beifahrer sowie der 24- und der 23-Jährige kamen leichtverletzt per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr zwischenzeitlich über die Anschlussstelle zur Warburger Straße ab.

