POL-PDLD: Edenkoben - Kontrollstelle vor der Dienststelle

Edenkoben (ots)

Ein 39 Jahre alter Mercedesfahrer wurde am Donnerstagabend (10.10.2024, 20.45 Uhr) unmittelbar vor der Dienststelle kontrolliert und weil den Beamten dabei eine Alkoholfahne entgegenwehte, musste er einen Alko-Test durchführen. Dieser ergab ein Ergebnis von knapp 0,5 Promille, weshalb er seinen Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen abgeben musste. Ein 24 Jahre alter Autofahrer qualifizierte sich zur Blutprobe, da er am zurückliegenden Wochenende vermutlich einiges an Cannabis konsumiert hatte. Durchgeführte motorische Tests bestätigten den überhöhten Konsum. Auch sein Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Der Mann aus dem Raum Frankenthal muss sich zudem in einem Strafverfahren verantworten.

