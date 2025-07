Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Montag (30. Juni) kam es um 9:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L708 in Höhe der Autobahnauffahrt "Drolshagen". Im Einmündungsbereich war ein 76-jähriger Autofahrer mit dem PKW einer 57-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

