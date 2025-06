Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall bei Klingelborn - Zeugen und Hinweise gesucht

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (29.Juni) kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29 im Bereich Klingelborn. Eine 22-jährige Motorradfahrerin hatte die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Sie kam von der Straße ab und stürzte im Straßengraben. Durch den Sturz verletzte sich die Zweiradfahrerin leicht. An ihrem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Nach Auswertung von Zeugenaussagen könnte ein schwarzer PKW (eventuell VW Polo oder Golf) mit dem Unfall in Zusammenhang stehen. Demnach hatte die Motorradfahrerin in einer Kurve dem entgegenkommenden PKW ausweichen müssen und infolge dessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

