Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein 50-jähriger Fahrradfahrer war am Sonntagnachmittag (29.Juni) gegen 15:20 Uhr auf der "Wesetalstraße" in Weschede gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich der 50-Jährige leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise fest, die auf eine Alkoholisierung des Radfahrers hindeuteten. Daher erfolgte im Krankenhaus anschließend eine Blutprobenentnahme. An dem Fahrrad war kein Schaden zu erkennen.

